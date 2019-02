Météo : record d'ensoleillement à La Roche-sur-Yon en février

Nantes, France

Le printemps est arrivé avec plus d'un mois d'avance cette année. Le mois de février a été particulièrement doux et ensoleillé en Loire-Atlantique et en Vendée. "Nous avons eu droit à des conditions anticycloniques pendant 15 jours. Une situation rare pour un mois de février", précise Cyrille Duchesne, prévisionniste à la Chaîne Météo. A La Roche sur Yon, le record d'ensoleillement a été battu. 160 heures en février contre 159 en 2008. A Nantes, pas de record mais 150 heures d'ensoleillement. C'est deux fois plus qu'un mois de février normal.

#Record : hier était la journée la plus chaude pour un mois de février au niveau national ! 🌡️Retour sur l'épisode. pic.twitter.com/n1VWLtWpZ4 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 28, 2019

Un déficit pluviométrique

Les terres de Loire-Atlantique et de Vendée ont été peu arrosés par la pluie en février, avec seulement 40 millimètres d'eau à Nantes et 34 à La Roche-sur-Yon. C'est là aussi deux fois moins qu'en général.

Le mercure n'a lui cessé de grimper et plusieurs records de chaleur ont été battus avec par exemple 22.6 degrés à Nantes le 27 février. Du jamais vu depuis 1960. A l'inverse, le mercure est rarement descendu en dessous de 0 degré. Cela est arrivé deux fois à Nantes contre huit fois en moyenne pour un mois de février moyen. Nantes où la température la plus basse n'a pas dépassé les -3 degrés.