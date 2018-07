Météo : Record d'ensoleillement battu à La Roche-sur-Yon

Par Audrey Dumain, France Bleu Loire Océan

Le mois de juillet entre dans le top 3 des mois de juillet les plus chauds depuis 1 900 en France. En Loire-Atlantique et en Vendée il a fait chaud et surtout, il a fait beau.