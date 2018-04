Limoges, France

Un record de chaleur est tombé, ce mercredi, en Limousin. Et c'est à Limoges qu'il n'a jamais fait aussi chaud autour du 18 avril depuis le début des relevés de températures. Le mercure est monté jusqu'à 26,3 degrés à la station météo de Limoges Bellegarde. Le précédent record pour la période était de 25,7 degrés, le 17 avril 2013 (Météo France prend en compte les températures sur sept jours glissants), mais le record jamais enregistré en avril tient toujours : il a été établi le 30 avril 2005 avec un relevé de 27,8 degrés à Limoges.

Il a fait, ce mercredi, encore plus chaud en Corrèze, notamment du côté d'Argentat et de Brive où là encore les records sont frôlés. 28,4 degrés ont été relevés ce mercredi dans la cité gaillarde. Le plus haut pour la période et pour un mois d'avril reste un relevé à 30 degrés le 17 avril 2013. Plus globalement, les températures sont en ce moment de dix à douze degrés au dessus des normales de saison. Le mercure pourrait encore monter plus haut ce samedi en Limousin, qui pourrait finalement être la journée la plus chaude de la semaine