Météo - records battus dans les Landes

Il a fait chaud... très très chaud sur les Landes ce jeudi. Météo France avait prévenu, ce devait être la journée la plus chaude ! Au final, dans les Landes, les températures ont dépassé de 10 à 12 degrés les normales de saison et des records ont été battus.

C'est du jamais vu depuis 1965, depuis la création de la station Météo-France de Biscarosse. Ce jeudi, il y faisait 35°C à 17 heures, "et on peut avoir encore quelques dixièmes de degrés en plus" explique Bruno Mouchet, prévisionniste. Le record du 16 mai 2002 et donc largement battu, à l'époque le thermomètre était monté jusqu'à 34.2°C. Mais, il a fait chaud sur tout le département. Il y a d'autres valeurs remarquables poursuit le prévisionniste "34.6°C à Capbreton, c'est un record relatif puisque la station a été installée en 2002, mais le précédent record était de 34°C le 17 mai 2006. On a eu aussi 34.2°C à Parentis..." Il a fait 33°C à Mont-de-Marsan ou encore 34°C à Sabres, loin du record de 35.6°C le 27 mai 2005.

Des valeurs rares pour un moi de mai

"C'est assez précoce en terme de fortes chaleurs", reconnaît Bruno Mouchet "il y a pratiquement une dizaine de degrés, voir plus, par rapport aux normales sur une moyenne régionale. Bon, on rentre dans les jours plus longs, avec des durées plus importantes d'ensoleillement, mais c'est vrai que c'est relativement rare."

L'ambiance estivale sur les Landes devrait encore durer ce vendredi. Même si les températures devraient baisser en fin de journée sur la côte avec une entrée maritime.En revanche, à l'intérieur, il devrait encore faire entre 33 et 35°C malgré l'apparition de nuages dans l'après-midi.