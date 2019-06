Météo : records de chaleur en France pour ce week-end de l'Ascension

Plusieurs records de températures ont été battus en France ce week-end selon La Chaîne Météo sur Twitter. Ce dimanche 2 juin 2019, on a enregistré 33,1°C à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 31,6°C à Romorantin (Loir-et-Cher) 31,1°C à Abbeville (Somme) 30,4°C à Lille (Nord). À Paris, sans que ce soit un record, la barre des 30°C a été franchie. Dès samedi, le Sud Ouest dépassait largement les 30 degrés. Par exemple, il a fait presque 34°C à Belin-Béliet près d'Arcachon, en Gironde. Dans les Landes, on a enregistré 33,4°C à Dax et, au Pays basque, 32,7°C à Biarritz.

A #Paris, le record de 34,8°C du 2 juin 1947 ne semble pas menacé aujourd'hui. pic.twitter.com/11sPhMG0rS — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 2, 2019

De quoi réjouir les professionnels de l'hôtellerie qui ont fait le plein ce week-end affirmait sur france info ce dimanche Laurent Duc, président de la branche "hôtellerie française" du syndicat Umih (l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie). Les hôtels ont rempli "massivement" pour l'Ascension, c'est le cas pour "la côte Atlantique, la Bretagne, mais aussi Paris, les grandes villes", et "nous avons enregistré aussi de bons résultats dans les destinations même habituellement moins prisées" déclarait-il ce dimanche.