Météo : retour d'un temps durablement plus frais et perturbé

Vers une météo plus perturbée et plus fraîche.

Ce yo-yo des températures est très habituel en avril, ne dit-on pas d'ailleurs "en avril ne te découvre pas d'un fil"? Mais les températures qui vont retrouver des valeurs conformes aux normales de saison vont nous surprendre.

Dix degrés de moins en quelques jours

Lors de ce week-end de Pâques, de l'air chaud qui "venait du Sud et du soleil, cela a fait grimper le thermomètre. Désormais c'est l'inverse. L'air vient cette fois de l'océan et on verra en plus peu le soleil, cela fait chuter les températures"explique Jean-Pierre Hameau, prévisionniste à Météo France.

En réalité nous allons retrouver simplement des valeurs de saison. Seulement après le coup de chaud du week-end, la différence sera sensible. Localement, on perdra jusqu'à dix degrés, notamment à Paris.

Il fera 13 à 16 degrés de la Bretagne et la Basse-Normandie jusqu'au Pays-de-la-Loire, les maximales atteindront encore 19 à 24 degrés des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace, elles s'échelonneront de 16 à 19 degrés ailleurs

La grande douceur et la chaleur du week-end dernier s'estompent. Les pluies et le flux d'ouest (air d'origine océanique) vont rafraîchir la masse d'air cette semaine. 📉🌡️ pic.twitter.com/uFynvplB3G — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) April 23, 2019

Ciel capricieux avec du vent, des nuages et de la pluie

De fortes précipitations ont déjà été relevées mardi par Météo France. En l'espace de douze heures, on a enregistré 52 millimètres à Torreilles (Pyrénées-Orientales), 43,3 millimètres à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et 27 millimètres à Durban-Corbières (Aude).

Ces pluies sont toutefois les bienvenues et bénéfiques pour le sud-est de la France qui enregistre une sécheresse record au premier trimestre.

Ce mercredi, les pluies restent marquées avec un caractère parfois orageux entre la Bretagne, le département de la Manche et le Massif central. Elles seront soutenues entre les Alpes, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Elles seront accompagnées de vents forts dans le nord-est, la vallée du Rhône et les Pyrénées avec des rafales possibles à 100/110 km/h.

#MeteoDeDemain Demain matin ,temps instable sur les 3/4 du pays sauf pour un quart nord-est. 🌧️Après-midi, ciel chaotique sur tout le pays avec des averses parfois orageuses.💨Vent soutenu entre 60 et 90 km/h. T°C en baisse, proche des normales de saison https://t.co/oAkxOPa1ebpic.twitter.com/qTDLjljQbk — Météo-France (@meteofrance) April 23, 2019

Aucune amélioration cette semaine

Cette météo perturbée devrait concerner une grande partie du pays dans les prochains jours avec des températures de saison. Jeudi, les pluies seront une nouvelle fois abondantes entre la Bourgogne, la vallée du Rhône et les Cévennes.

La journée de vendredi restera également agitée avec un ciel souvent nuageux et pluvieux. Toutefois, le pourtour méditerranéen retrouvera un temps plus calme en fin de semaine avec quelques éclaircies. Mais cette amélioration ne va pas durer.