Charente-Maritime, France

Avec seulement 44h d'apparition sur nos deux Charentes, le soleil s'est fait rare sur ce mois de janvier. Pour Frédérique Chassot, prévisionniste Météo France à La Rochelle, c'est du jamais vu sur ces 25 dernières années.

"La dernière fois qu'on a aussi peu vu le soleil c'était en 1994 avec 46 heures."

Plus d'épisodes nuageux

Ce qui change par rapport aux autres années, c'est la succession des épisodes nuageux. "Une grande partie de ces épisodes sont venus de l'ouest et du nord ouest, et avec le vent qui a souvent soufflé d'ouest en est, cela a favorisé leur passage sur nos côtes et sur nos terres", rajoute Frédérique Chassot.

Impossible donc de profiter des rayons du soleil pendant presque un mois. Les deux Charentes ont donc eu droit à de la pluie presque tous les jours, et à des précipitations plus importantes que la normale. Toujours d'après Météo France, il est tombé 132 millimètres de pluie en moyenne sur la Charente-Maritime. "Normalement à cette période de l'année c'est 80 millimètres. En Charente on est à peu près sur le même constat", souligne Frédérique Chassot.

Des températures plus douces

Les nuages et les fortes pluie ont aussi apporté beaucoup d'humidité, ce qui a favorisé l'apparition de brouillard les rares jours où le beau temps était de la partie. Tous ces phénomènes ont également empêcher l'atmosphère de se refroidir, du coup les températures ont été plus douces que d'habitude. Sur le mois de janvier Météo France a relevé 9 degré en moyenne à Saintes, alors que d'habitude, à cette période, la température normale est d'environ 6 degrés.