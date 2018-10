Météo France a levé la vigilance orange aux orages, pluies et inondations pour les Pyrénées-Orientales, l'Aude, et le Tarn, mais la maintient pour l'Hérault, le Gard et l'Aveyron. Début de suivi ce mercredi pour les Bouches-du-Rhône et le Var.

Occitanie, France

La vigilance orange émise par Météo France dès lundi, puis étendue mardi et maintenue ce mercredi matin pour orages, pluies et inondations, a été levée sur les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et du Tarn. L'Aveyron, le Gard et l'Hérault restent en vigilance orange aux pluies et inondations et les départements des Bouches-du-Rhône et du Var sont maintenant concernés par cette vigilance. Cette alerte est prévue jusqu'à jeudi matin, c'est le premier épisode méditerranéen de la saison.

Une évolution vers la Provence et les Cévennes

L'axe des pluies et orages se déplace vers l'Est, d'une part en direction de la Provence, et d'autre part vers les Cévennes. Sur le Tarn, les pluies localement abondantes ont touché essentiellement les Monts de Lacaune et la vallée du Thoré, avec une lame d'eau de 50 à 100 m selon les radars. En 24 heures, il est tombé 128 mm d'eau à Sauveterre et 49 mm à Labastide Rouairoux. Sur le Languedoc, en 24 heures, les relevés actuels sont de 20 à 40 mm, notamment sur l'ouest de l'Hérault.

La partie orageuse la plus forte se met en place actuellement du Gard aux Bouches-du-Rhône, et va rapidement gagner le Var. Sur l'Aveyron, les pluies deviennent aussi de plus en plus fréquentes surtout cet après-midi avec toujours un caractère orageux probable. Mais les cumuls sont globalement en baisse, de l'ordre de 40 à 60 mm sur un bon tiers sud du département, et 70 à 100 mm sur la bordure sud-est, très localement 120 mm sur le relief exposé, avec parfois des intensités pouvant atteindre 50 mm en trois heures. Le vent d'autan se maintient à un niveau assez fort avec des rafales de 60 à 90 km/h sur le relief du Tarn et de l'Aveyron.

Sur le pourtour méditerranéen : les précipitations se renforcent actuellement à l'est de la Camargue. Les précipitations pourraient atteindre 120 à 150 mm, et même ponctuellement 180 mm sur le Var et le relief exposé des Cévennes, et de 50 à 100 mm sur le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Sur le relief, ces cumuls d'eau pourront atteindre localement 200 mm pendant l'épisode de 24 heures.

Des précipitations de plus en plus soutenues ce mercredi matin

Des pluies de plus en plus orageuses devraient s'étendre à l'Hérault et au Tarn puis Aveyron. Ce mercredi après-midi, l'activité pluies et orages concernera essentiellement le nord du Languedoc et pourra se déplacer jusqu'en PACA. Sur l'Est des départements du Tarn et de l'Aveyron, les cumuls attendus pourraient atteindre de 50 à 80 mm, avec des pointes à 120 à 150 mm.

Sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, les averses orageuses pourront donner localement des cumuls de 50 à 80 mm en peu de temps, plus particulièrement sur le Vallespir, les Corbières, le Minervois et l'Espinouse. D'ici la fin de la journée, sur l'Hérault et le Gard, les cumuls attendus pourront atteindre de 100 à 150 mm, et même 200 mm localement sur le relief. Météo France prévoit également une poursuite de l'épisode méditerranéen jeudi sur le Languedoc.

Ce mercredi matin, toutes les prévisions se sont confirmées et les pluies orageuses ont commencé à se renforcer sur les Pyrénées-Orientales. Il est tombé 51 mm en trois heures sur Perpignan, 62 mm à Elne.