Météo : six départements du Centre-Est en vigilance orange aux vents violents

Météo France a placé samedi midi six départements en vigilance orange aux vents violents. Après son passage dans l'ouest de la France, la tempête Leiv devrait souffler samedi après-midi sur le Cher, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Nièvre, la Saône-et-Loire et la Loire.

Météo France a maintenu samedi la vigilance orange pour six départements jusqu'en milieu d'après-midi : Allier, Cher, Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme et Saône-et-Loire. La tempête Leiv, arrivée par l'Atlantique samedi matin, se décale vers l'est du pays en perdant progressivement de son intensité. Pour les six départements du Centre-Est en alerte orange, les rafales pourraient être comprises entre 100 et 120 km/h en plaine, jusqu'à 130 km/h sur le relief du Massif central.

Après son passage dans le Sud-Ouest, 250 000 foyers ont été coupés de l'électricité samedi matin. Cependant, la vigilance a été levée pour 13 départements : Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne et Haute-Vienne.

