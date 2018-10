Météo France étend ce mardi sa vigilance orange aux orages, pluies et inondations à l'Aveyron, le Gard et le Tarn jusqu'à jeudi matin. L'alerte est maintenue pour l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales

Occitanie, France

La vigilance orange émise lundi par Météo France pour l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales a été étendue ce mardi à l'Aveyron, le Gard et le Tarn, pour le premier épisode méditerranéen de la saison. L'alerte est valable jusqu'à jeudi matin.

Les orages ont touché ce mardi matin le Roussillon, notamment près des Corbières. Dans la journée, les précipitations ont concerné la vallée de l'Aude, la Montagne Noire, le Tarn, le Haut-Languedoc et les Cévennes. Des cumuls de 110 mm à Sauveterre dans le Tarn, 102 mm à Lézignan-Corbières et 83 mm à Leucate dans l'Aude ont été observés.

A partir de ce mardi soir, les orages devraient gagner les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault. La nouvelle vague orageuse attendue ce mercredi s'annonce plus active, à la fois en quantités de précipitations mais aussi en activité orageuse. À la mi-journée, la zone pluvio-orageuse aura évacué les Pyrénées-Orientales et l'Aude mais concernera l'ensemble de l'Hérault et s'étendra au Gard dans l'après-midi. L'épisode méditerranéen se poursuivra jeudi.

Les cumuls attendus sont de l'ordre localement de 100 à 150 mm, voire 200 à 250 mm sur le relief. Une forte activité electrique est également à prévoir, ainsi que des chutes de grêle et de fortes rafales de vent.