Météo : grand soleil dans le Sud-Ouest ce week-end, jusqu'à 29 degrés !

Ce week-end s'annonce très ensoleillé partout dans le Sud-Ouest, comme ailleurs en France. C'est un temps quasi estival qui s'installe, avec des températures largement au-dessus des moyennes saisonnières. Le thermomètre pourrait même atteindre 29 degrés par endroits.

Le soleil dominera la quasi totalité des régions de France. "À partir de vendredi, l'anticyclone centré entre le Maghreb et la péninsule ibérique s'étendra au nord de la France et à l'Allemagne, explique Météo France. Ces hautes pressions seront alimentées par de l'air chaud d'origine subtropicale. Les températures prendront alors un caractère estival sur le sud. Samedi et dimanche, l'air chaud gagnera les régions de la moitié nord".

La météo samedi

C'est samedi que l'on connaîtra les températures les plus hautes. Il fera entre 25 et 26 sur la côte basque, sur toute la côte atlantique jusqu'à La Rochelle. 27 à Bordeaux, Angoulême, dans le sud de la Charente-Maritime et à Périgueux. 28 dans le sud de la Dordogne du côté de Bergerac, à Mont-de-Marsan et dans le sud de la région (Saint-Jean-Pied-de-Port, Mauléon). Jusqu'à 29 degrés, dans le sud des Landes, du côté de Peyrehorade.

La météo dimanche

Même chose dimanche avec un grand soleil et des températures en (très) légère baisse.

Lundi et mardi, le temps se rafraîchit légèrement mais les températures restent très douces pour la saison, et un soleil toujours dominant dans le ciel du Sud-Ouest.