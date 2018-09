Avis de tempête sur les côtes de la Manche et de la Mer du Nord à partir de ce vendredi 21 septembre 2018 et jusqu'à dimanche 23 septembre. Des rafales de vent jusqu'à 120 km/h sont annoncées et des creux de 4 à 6 mètres pourraient se former en Manche et dans le détroit du Pas de Calais. Le préfet maritime déconseille donc toutes pratiques de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence.

⚠️Le fort coup de #vent se confirme pour dimanche en #France. Une situation de #tempête concernera nos frontières du nord-est et surtout la Belgique et l'Allemagne dans la nuit de dimanche à lundi. 🌬️https://t.co/8uxEnn6l1ypic.twitter.com/OeNOzCIOpt — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 21, 2018

Pour les plaisanciers, il est conseillé de différer tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique, de vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Toute perte de matériel en mer (annexe, voile...) doit être immédiatement signalée au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS - numéro : 196). Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d'être particulièrement vigilants, notamment sur les plages et l'estran.

Sur le littoral, certains anticipent le risque. Au Havre, en Seine-Maritime, des œuvres d'art installées en bord de mer pourraient être inaccessibles durant le week-end.