Tempête hivernale Gabriel : la neige revient à partir de ce mardi en France

La neige est attendue à partir de ce mardi un peu partout en France et surtout dans la nuit de mardi à mercredi, selon Météo France. Conséquence de la tempête hivernale Gabriel qui se forme à l'ouest de l'Hexagone et qui doit engendrer des rafales de vent pouvant aller jusqu’à 130km/h.

Gabriel. C'est le nom de la tempête hivernale qui s'apprête à toucher la France à partir de ce mardi, une semaine après le premier épisode neigeux en 2019.

Joint par France Bleu, le prévisionniste de Météo France François Gourand explique que cette "dépression hivernale est une tempête car en plus de la neige, de forts coups de vent sont prévus par endroits".

Prévision || La dépression Gabriel devrait aborder le pays par l'ouest ce mardi après-midi. Conséquences : vents soutenus sur le littoral atlantique,

110 à 130 km/h en soirée et chutes de neige dans la nuit de mardi à mer. notamment du Centre-Val de Loire au sud Île-de-France. pic.twitter.com/7RhIgj5lKo — Météo-France (@meteofrance) January 28, 2019

Premiers flocons attendus mardi après-midi

Toujours selon l'institut météorologique : "L’activité de la neige sera à son paroxysme à partir de la soirée de mardi et dans la nuit de mardi à mercredi. La neige devrait durer jusque dans la matinée de mercredi." Et de préciser : "Une perturbation va générer et provoquer des chutes de neige localement abondantes."

En effet, la neige est attendue notamment en Ile-de-France, dans le nord de la région Centre, le sud de la Normandie et le nord des Pays de la Loire.

Il peut y avoir quelques flocons mardi en début d'après-midi qualifiés d'"anecdotiques" par Météo France car "le début des flocons avec une intensité plus élevée est attendu pour la fin d'après-midi en Normandie et dans le centre et en début soirée pour l'Ile-de-France et à l'est de la région Centre".

Jusqu'à 15 cm de neige localement

5 à 10 centimètres de neige - voire jusqu'à 15 cm par endroits comme en région parisienne - devraient tomber dans la nuit de mardi à mercredi.

Et attention au verglas : les chutes de neige se décaleront vers l’est du pays pendant la nuit. Avec le vent qui refroidira l’air, iles routes pourraient être glissantes.

© Visactu -

Du vent jusqu'à 130 km/h par endroits

Autre phénomène de cette tempête hivernale Gabriel à surveiller dans la soirée de mardi et au milieu de la nuit de mardi à mercredi : "Le vent fort qui va toucher une bonne partie de la côte Atlantique puis un quart sud-ouest."

Toujours selon Météo France : "On attend jusqu'à 120-130km/h en Vendée jusque sur le sud-Aquitaine et dans les terres, dans un quart sud-ouest, on aura 100km/h, peut-être 110 par endroits".

Météo France devrait déclencher une vigilance en raison de ce phénomène météorologique dans la journée de mardi.