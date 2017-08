Météo à Toulouse : le mois de juillet le plus gris depuis 30 ans

C'est Météo France qui le dit. La Haute-Garonne a eu 20% d'ensoleillement en moins par rapport à la moyenne pour un mois de juillet.

Le soleil n'a brillé "que" 202 heures sur la Haute-Garonne en juillet 2017, soit environ 40 heures de moins que la moyenne. Et le paradoxe c'est que les nuages n'ont pas amené beaucoup de pluie : il a beaucoup plu sur le centre du département, le Volvestre, le Muretain (essentiellement des orages) mais pas assez sur le Comminges et les Pyrénées ce qui explique le bas niveau de la Garonne.

Très chaud en début de mois, plus frais depuis huit jours

Côté températures, s'il a fait très chaud en début de mois, le thermomètre est bien redescendu depuis huit jours. Il a fait 1.5 degré de plus la nuit en moyenne (18°). En revanche, dans la journée on tourne autour de 28°de moyenne ce qui est la norme en cette saison. La journée la plus chaude fut le 7 juillet : 34° à Luchon, 37° à Toulouse.