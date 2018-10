Météo France prévoit de nouveaux records de température ce week-end. Il va faire plus chaud qu'une journée normale d'été avec 30 degrés à Biarritz, mais aussi 27 degrés à Paris et Lille, des records ! L'an dernier déjà le record pour une mi-octobre avait été battu à Clermont-Ferrand avec 29 degrés.

Deux jours de grand soleil radieux sont prévus ce vendredi et samedi par Météo France, sauf sur la pointe bretonne, et en Méditerranée (de Cerbère dans les Pyrénées orientales, à Béziers dans l'Hérault) où la grisaille va s'accrocher. Il va surtout faire très chaud pour une mi-octobre particulièrement ce samedi.

Records battu à Bourges, Nevers et Nancy

Des records historiques de chaleur, pour une mi-octobre, ont déjà été battus jeudi. Ils ont été relevés essentiellement dans le centre de la France : 28,6°C à Bourges, 27, 8°C à Nevers, mais aussi à l'Est avec 25,5°C à Nancy.

30 degrés prévus samedi à Biarritz, 27 à Lille et Paris

Ce vendredi après-midi, les températures grimpent jusqu'à 27 degrés, dans les Charentes, sur certaines communes de la Vienne et du Lot-et Garonne, ou à Amilly dans le Loiret. Il fera même 28 degrés par endroit dans les Landes.

Mais samedi sera la journée la plus chaude. Il fera même plus chaud qu'une journée d'été normal. Météo France prévoit de nouveaux records , 27°C à Paris en milieu de journée, ce serait historique depuis le début des relevés météos, 27°C aussi à Lille (le dernier record 25°C date de l'an dernier), 28°C à Tours (où le dernier record à 27°C date du 13 octobre 1990), 29°C degrés à Bordeaux, et 30 à Biarritz !

Episode de chaleur jusqu'à dimanche avant les orages, on perdra ensuite 10 degrés

Profitez-en pour les ballades et les pique-niques : dimanche, on perd 10 degrés, mais malgré tout, ça reste doux pour la saison. La grisaille revient avec des pluies qui arrivent par l'ouest et vont faire du bien dans les régions touchées par la sécheresse. Attention aussi dimanche aux orages, des Pyrénées orientales à la Lozère.