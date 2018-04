Cette fois, vous allez vraiment pouvoir ranger vos gros pulls et vos doudounes au placard, et les y laisser pour de bon pendant plusieurs mois. Si ce lundi est encore un peu gris sur certaines régions, dès mardi, c'est un temps estival qui débarque sur la France, avec des températures qui vont atteindre 30 degrés en Aquitaine et 27 degrés à Paris, annonce Météo-France ce lundi.

Dès mardi, du soleil partout en France

Le soleil va s'imposer dès mardi, avec une situation anticyclonique et du beau temps sur tout le pays, assure Météo France ce lundi. Les températures vont devenir estivales, en raison de masses d'air chaud venant du Sahara qui remontent vers l'Europe du Nord, précise La chaîne Météo.

Un temps #estival se met en place de mardi à vendredi prochain. L'animation de la masse d'air est éloquente : l'air chaud issu du #Sahara remonte au nord de l'Europe et nous concernera avec des températures de 24 à 28°C l'après-midi sur l'ensemble de la #France ! pic.twitter.com/mVFyqsNdDf — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) April 15, 2018

Coup de chaud mercredi et jeudi

Les journées de mercredi et jeudi seront les plus chaudes de la semaine. "Mercredi et jeudi seront des journées très chaudes", confirme Marion Pirat, prévisionniste à Météo France. "Le thermomètre devrait atteindre, voire dépasser, les 25 degrés à Paris pour la première fois de l'année", poursuit-elle. Mais on restera loin du record d'avril 1949, avec 30 degrés.

Mercredi, les températures devraient grimper jusqu'à 27°C sur la région lyonnaise, ou encore 28°C à Grenoble. Sur le sud-ouest, la chaleur sera également digne d'un mois d'été, avec 28°C à Toulouse, et jusqu'à 29 ou 30 degrés en Aquitaine.

C'est la #chaleur qui va s'imposer cette semaine, avec des #températures dignes d'un mois de #juillet ! En revanche, nous resteront assez loin des #records d'une 2e décade d'avril pour les grandes villes ! Ils pourraient tout juste être atteints localement 🤔 pic.twitter.com/NnLBqELsEn — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) April 16, 2018

Une chaleur qui va durer

Le beau temps et la chaleur vont au moins durer jusqu'au week-end : "On va perdre deux ou trois degrés pour la fin de semaine, mais on dépassera encore les 20°C", indique Marion Pirat. Un retour de la fraîcheur n'est pas prévu pour les dix jours à venir : "Pour la suite, on va rester dans des températures largement au-dessus des normales de saison", indique la prévisionniste.