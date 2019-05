Météo : un coup de vent attendu en Loire-Atlantique et en Vendée

Nantes

La Loire-Altantique et la Vendée ont été placées en vigilance jaune. Un coup de vent est attendu dans la nuit de mercredi à jeudi entre 23h et 3h du matin. Les rafales pourraient atteindre entre 100 et 110 kilomètres par heure sur la côte. Et entre 90 et 100 kilomètres par heure dans les terres. Le vent devrait être accompagné de pluie. Il pourrait tomber entre 20 et 25 millilitres d'ici jeudi matin.