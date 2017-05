Météo : un début de semaine estival sur toute la France, plus de 30°C mardi dans le sud-ouest

Le temps estival qui a ensoleillé la plupart des régions ce lundi va se poursuivre jusqu'à mercredi soir sur une grande partie du pays. Les 30°C vont être dépassés dès mardi dans le sud-ouest. Mais jeudi, les températures vont chuter, et la neige va même faire son retour dans les Pyrénées.

Le temps estival de ce lundi va se prolonger jusqu'à mercredi surla plupart des régions, avant un net refroidissement jeudi, prévoit Météo France. Après la journée très ensoleillée de ce lundi, mardi et mercredi, les températures vont encore grimper pour atteindre les 30°C, et même les dépasser sur l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées.

#Chaleur Mardi & mercredi, les t°C sont nettement à la hausse ! Plus de 30°C prévus en Aquitaine & Midi-Pyrénées !🌞

➕https://t.co/yrWK9tE9OE pic.twitter.com/MTjb9E8Rqq — Météo-France (@meteofrance) May 15, 2017

L'air venu d'Espagne réchauffe l'Hexagone

Ce début de semaine aux airs de plein été est dû à l'air chaud qui remonte de la péninsule ibérique et qui envahit peu à peu la France par le sud-ouest, indique Météo France. Ce lundi, si le ciel reste voilé de la Bretagne aux Hauts-de-France, la très grande majorité du pays est très ensoleillée.

Vu de l'espace || la France sous le #soleil, malgré quelques voiles nuageux ! Les t°C flirtent avec les 30°C dans le sud 😎 #CaSentLete pic.twitter.com/Kja0wEVYwV — Météo-France (@meteofrance) May 15, 2017

Plus de 30 °C dans le sud-ouest mardi

Ce mardi 16 mai, la journée sera ensoleillée sur la majorité des régions, même si les nuages d'altitude voileront le ciel près de l'Atlantique, indique Météo France. Quelques gouttes de pluie sont possibles dans l'après-midi sur le Finistère. Sur les Pyrénées, quelques averses seront également possibles d'ici la fin de journée. Les températures deviendront estivales sur le sud du pays, et s'approcheront des 30°C en Aquitaine. Elles devraient même les dépasser localement dans les Landes ou le Pays basque. Ailleurs, le mercure s'échelonnera entre 17 et 22°C au bord de la Manche, 22 à 25°C sur le reste de la moitié nord, 25 à 28°C du Roussillon à la Provence.

Pic de #chaleur cette semaine avec de 23 à 28° au nord & 26 à 31° au sud ! Les prévisions https://t.co/T8Ijr9iTdY pic.twitter.com/DTMBXqnX9H — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 14, 2017

Un mercredi instable à l'ouest, très chaud partout

Mercredi, le temps deviendra plus instable sur l'ouest de la France. Des pluies circuleront de la Bretagne à la Normandie et des orages se déclencheront de la Nouvelle Aquitaine à la Touraine. Plus à l'est, la journée restera bien ensoleillée dans l'ensemble, mais des nuages se développeront sur le relief, avec un risque d'averses, localement orageuses sur le Massif central ou le nord des Alpes. Quasiment toute la France devrait connaître des températures estivales, souvent supérieures à 25°C sur le bassin parisien, l'Alsace, la Bourgogne, et toujours voisines de 30°C sur le Sud-Ouest.

La douche froide pour jeudi, de la neige dans les Pyrénées

Jeudi 18 mai, avec l'approche d'une dépression par le nord-ouest, le temps devrait tourner progressivement à la pluie et à l'orage, même si les éclaircies résisteront encore de la Provence à la Côte-d'Azur et en Corse. Sur le Nord-Ouest, un ciel de traîne s'installera avec quelques averses. La neige devrait faire son retour sur les Pyrénées dès la moyenne montagne. Les températures chuteront, perdant parfois 10 degrés par rapport à la veille sur la moitié ouest. Les maximales devraient afficher seulement 15 à 19°C, sauf dans le Midi et de l'Alsace au Dauphiné où les 25°C devraient se maintenir. Le week-end s'annonce mitigé sur la plupart des régions,et Météo France annonce des températures en-dessous des normales saisonnières.