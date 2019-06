Météo : Un début juin pourri en Bretagne

La météo de ce début juin en Bretagne ressemble plutôt à celle d'un mois de mars (gelées non comprises). Et cette semaine, ça ne va pas s'arranger.

Région Bretagne, France

Pluie, vent, froid et orages : la météo de début juin ne laisse pas deviner qu'arrivent les prémices de l'été (la saison sur la calendrier). Voici les prévisions de Météo France pour cette semaine.

lundi : averses, orages - 13-15°

: averses, orages - 13-15° mardi : averses, quelques éclaircies, 10 mm de pluie - 15-17°

: averses, quelques éclaircies, 10 mm de pluie - 15-17° mercredi : averses, orages, éclaircies, 10 mm de pluie - 15-17°

: averses, orages, éclaircies, 10 mm de pluie - 15-17° jeudi : nuages, averses, éclaircies possibles, 10 mm de pluie - 16-18°

: nuages, averses, éclaircies possibles, 10 mm de pluie - 16-18° vendredi et samedi : averses parfois orageuses - 17-19°

et : averses parfois orageuses - 17-19° dimanche et lundi : averses parfois orageuses, 18-20°

et : averses parfois orageuses, 18-20° mardi : temps changeant, possibles averses.

"On était en terrasse, on s'est pris un ruisseau sur la tête"

Ça vous fait rêver ? "Tous les ans c'est pareil ! L'année dernière c'était pareil, l'année d'avant c'était pareil. Et il fera beau l'été, avec un peu de chance", prévoit cet homme. Mais tout le monde n'est pas aussi défaitiste : "Ça arrive une fois tous les quarante ans", relativise cette commerçante bretonne, "il faut rentrer les terrasses !". Mais les clients, eux ont du mal à relativiser : "Tout à l'heure on était en terrasse, on s'est pris un ruisseau sur la tête."

"A chaque fois c'est compliqué en Bretagne... C'est la Bretagne, on fait avec !"

Les jardiniers eux sont plutôt contents : "Il pleut un petit peu entre deux rayons de soleil mais il fait un soleil magnifique quand il sort... J'ai le nez tout brûlé !". Alors pas question de râler,"On est toujours à se plaindre du temps, mais il faut s'en contenter !" souligne ce breton, on fait avec : "On s'adapte, on prend le parapluie, on met les grosses chaussures, on met une veste, on y va et on garde le sourire !"