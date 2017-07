Pic de chaleur : des températures jusqu'à 38°C attendues pour le début de la semaine

A partir de ce lundi, et jusqu'à au moins mercredi, Météo-France prévoit un épisode de fortes chaleurs, avec des températures jusqu'à 38°C dans certaines régions. Il devrait s'achever par un épisode d'orages, mercredi et jeudi.

Attention, des fortes chaleurs sont à prévoir dans les jours à venir : dans un bulletin d'informations spécial publié ce lundi, Météo France met en garde contre les fortes températures attendues dans les prochains jours. Il ne s'agira pas d'un épisode caniculaire à proprement parler : la canicule est définie par une intensité et une durée qui ne seront pas atteints, car le pic de chaleur ne devrait pas durer au-delà de mercredi.

Malgré tout, dès ce lundi, les températures maximales seront comprises entre 30 et 32 degrés sur le centre-est, 30 et 34 °C sur le centre-ouest, et de 33 à 37 °C localement sur le sud-ouest. C'est la journée de mardi qui sera la plus chaude de la semaine, avec des minimales entre 18 et 20°C dès le début de journée, et des pics jusqu'à 38°C dans certaines zones du sud-ouest.

Pic de chaleur mardi © Visactu

Orages mercredi

Les premiers orages devraient se faire sentir dès la fin de journée mardi, mais c'est mercredi que la dégradation orageuse sera plus généralisée, sauf de l'Alsace au Rhône-Alpes, où les températures seront comprises entre 30°C et 35°C. Au-delà, les températures reviendront à des niveaux plus habituels

Comme pour tous les épisodes de fortes chaleurs, Météo France recommande donc d'emporter des quantités d'eau suffisantes pour tout déplacement en voiture ou en train. Il est également conseillé de rester vigilant auprès des personnes les plus vulnérables.