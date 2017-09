Météo : un été 2017 pas si mauvais en Creuse

L'été 2017 n'a pas été aussi pourri que cela en Creuse même si on a du mal a le croire ! Les relevés de Météo France sont formels, c'est un été qui se situe au dessus des moyennes saisonnières sur plusieurs plans.

C'est bientôt la rentrée et on a le sentiment de ne pas avoir fait le plein de soleil. Et pour cause, l'été 2017 n'a pas brillé par son ensoleillement. Les nuages ont trop souvent envahi le ciel creusois, 20% d'ensoleillement en moins. Mais selon Météo France, l'été 2017 est tout de même un bel été.

Un été pas si pourri que çà !

Le sentiment personnel est souvent trompeur, car les relevés de températures sont implacables ! Selon les statistiques, il fait en moyenne 17°4 l'été en Creuse. Et bien, selon les mêmes calculs, lorsqu'on fait la moyenne des températures minimales et maximales de l'été 2017, on obtient 19°. Preuve s'il en fallait que l'été 2017 n'a pas été aussi mauvais.

Pas assez de pluie

Qui dit été pourri, dit pluie. Or cet été, la pluviométrie est en net recul. Il tombe en moyenne 230 litres d'eau au mètre carré l'été en Creuse. Mais cet été, malgré quelques violents orages, il n'est tombé que 198 litres d'eau au mètre carré. Le déficit en eau est tellement important, que la préfecture de la Creuse vient de prendre un arrêté de restriction de l'usage de l'eau.

La faute à l'anticyclone des Acores

En fait, si on a le sentiment d'avoir passé un mauvais été, c'est à cause de l'anticyclone des Acores qui a eu du mal à s'installer. Alors il a soufflé du chaud et du froid et le mercure a joué au yoyo tout l'été. Le 20 août au matin, il faisait à peine 7° au lever du jour, on a même relevé localement 3 °petits degrés à Pontarion. Et quelques jours plus tard, on a presque frolé avec la canicule avec des températures les 28 et 29 août dernier, qui ont allègrement flirtré avec les 35° !