Météo : un jeudi de l'Ascension estival, soleil et chaleur encore vendredi

Le soleil était au rendez-vous pour le jeudi de l'Ascension, un jour férié estival dans certaines régions. Les températures ont ainsi dépassé les 30 degrés en Aquitaine. La journée de vendredi devrait encore être bien ensoleillée.

Pour certains, il a d'abord fallu braver les bouchons mercredi et jeudi en direction des côtes, mais le jeu en valait la chandelle : le jeudi de l'Ascension a été très ensoleillé, avec des températures estivales relevées dans plusieurs régions.

Plus de 34°C à Biscarosse

Il a fait 25°C à Strasbourg jeudi, 27°C à Paris, 28°C à Lyon, 30°C à Toulouse. La barre des 30°C a été dépassée à la mi-journée en Aquitaine, notamment à Biarritz mais aussi à Biscarosse, avec 34,1°C relevés. Un record pour un 25 mai selon La Chaîne Météo.

Chaleur aussi en Bretagne jeudi, avec 28°C à Brest, 30°C à Rennes et Vannes, et même jusqu'à 31°C dans le sud de l'Ille-et-Villaine.

Jusqu'à 34 degrés vendredi entre l'Aquitaine et la Loire-Atlantique

Pour le pont de l'Ascension vendredi, le soleil devrait encore être largement présent selon Météo France. Certains nuages bas pourraient toutefois se former "ici ou là sur les rivages de l'Aquitaine et autour du Golfe du Lion", et quelques averses sont possibles "localement sur les Alpes et sur les Pyrénées dès la mi-journée". Chaleur oblige, le ciel risque de devenir "plus menaçant dans l'après-midi dans le Sud-Ouest avec un risque d'ondée sur l'Aquitaine et quelques impacts orageux sur les Pyrénées".

Les températures pour vendredi iront de 11 à 18 degrés pour les minimales. L'après-midi, les températures seront agréables sur les côtes de la Manche et la Méditerranée avec 22 à 26 degrés. Il fera chaude partout ailleurs, avec 26 à 32 degrés, et même jusqu'à 33 à 34 degrés entre l'Aquitaine et la Loire-Atlantique.