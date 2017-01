Météo : un millier de foyers encore privés d'électricité en Auvergne

Les agents d'Enedis (ex-ERDF) sont mobilisés depuis jeudi soir pour rétablir le réseau électrique affecté par les chutes de neige et de fortes rafales de vent. La situation devrait redevenir normale dans le courant de la soirée.

La neige est tombée en abondance sur les départements de la Haute-Loire, du Cantal et du Puy-De-Dôme. Et le vent fort a fini de fragiliser le réseau. Les plateaux de la Haute-Loire ont été particulièrement exposés, en particulier dans la région du Puy-en Velay et d’Yssingeaux, mais les dégâts touchent aussi le massif du Sancy et les alentours d’Aurillac dans le Cantal.

A 16 heures, prés d’un millier de foyers auvergnats étaient encore sans électricité. Enedis en a comptabiliser plus de 3000 au plus fort des dégâts. Des groupes électrogènes sont en cours d’approvisionnement, lorsque les réparations ne peuvent pas être réalisées avant la fin de la journée. Le retour à la normale est prévu en fin de soirée pour la quasi-totalité des clients privés d’électricité.