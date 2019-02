Météo : un mois de février exceptionnel, mais pas de records battus

Le mois de février a été particulièrement chaud et ensoleillé, à tel point que les températures ont approché celles attendues plutôt au mois de juin ou de juillet. Pourtant, la situation n'est pas si exceptionnelle que ça, et aucun record n'a été battu.

Habituellement les températures relevées en Savoie et en Haute-Savoie au mois de février tournent autour des deux ou trois degrés celsius. Autant dire que celui de 2019 a été particulièrement chaud, mais pas le plus chaud de tous.

À Annecy, il a fait jusqu'à 17,4°C le 16 février. À Chambéry, la température a atteint 17,9°C le 22. Mais le record date du 23 février 2017. Ce jour-là, le thermomètre affichait 20,7°C à Annecy et 19,3°C à Chambéry.

Plus en altitude, à Bourg Saint Maurice, il a fait 20 degrés le 26 février, mais là aussi le record n'a pas été battu. Le 28 février 1960, le mercure était monté jusqu'à 21,3°C. Même chose dans plusieurs stations comme Tignes, La Plagne ou La Rosière où il a fait jusqu'à 11°C, contre 14°C en 2012 et 2013. Enfin, la station météo de l'aiguille du midi a relevé +0,3 degrés le 23 février. Loin du record des 5,7°C enregistrés 14 février 1998.

Les relevés de températures du mois de février 2019 n'ont pas battu de record. © Radio France - Denis Souilla

Un fort ensoleillement mais pas de fonte de neige

En plus des fortes températures, le soleil a particulièrement brillé. Il y a eu 50% d'ensoleillement en plus à Annecy et Chambéry par rapport à un mois de février classique et 25% de soleil supplémentaire à Bourg Saint Maurice. Pour la commune, cela représente 137 heures de soleil mais qui sont loin des 158 heures enregistrées en 1998.

Si le soleil brille plus, c'est aussi parce que les nuages sont moins présents. Les dernières précipitations ont eu lieu le 11 février. Pour autant la situation n'est pas exceptionnelle car il a énormément plu et neigé au début du mois. On est loin de l'hiver 2012 qui avait été particulièrement sec.

Quant à la neige, celle tombée sur les versants nord des massifs ne fond pas plus que d'habitude. En effet, avec l'absence de nuages, la chaleur du sol s'évacue plus facilement pendant la nuit. Ce qui explique aussi les forts écarts de températures entre le matin et l'après-midi.