Météo : un mois de juillet moins maussade qu'il n'y paraît en Sarthe

C'est quand l'été ? Ces dernières semaines, on a pu se demander si le soleil allait finir par se pointer. Mais le bilan météo du mois de juillet prouve que les températures n'ont pas été si basses que ça. Mais la Sarthe souffre d'un déficit d'ensoleillement, selon Météo France.

Une brusque chute des températures mi-juillet et un déficit d'ensoleillement. C'est ce qui explique la sensation d'un mois de juillet plutôt maussade en Sarthe. En fait, en terme de températures minimales, c'est l'un des six juillet les plus chaud en Sarthe depuis 1950. Explications avec Joël Gueusquin, le responsable du centre Météo France d'Angers.

Un été froid ?

"Non ! s'exclame Joël Gueusquin. On a même un mois de juillet plus chaud que les normales saisonnières explique le responsable du centre Météo France d'Angers. La température moyenne qui a été enregistrée au Mans en juillet est de 20,9 degrés, ce qui est supérieur de 1 degré par rapport aux normales. Donc la tendance est à un mois plus chaud que ce qu'on observe habituellement. Et c'est particulièrement vrai concernant les minimales puisqu'on a eu 1,3 degrés de plus que les normales pour un mois de juillet".

Cela classe ce mois de juillet 2017 au 6e rang des années les plus chaudes pour les températures minimales depuis 1950, sans être toutefois exceptionnel

Une brusque chute des températures

Alors pourquoi a-t-on ce sentiment d'un été maussade voir "pourri" ? A cause d'un brusque changement des températures, répond le spécialiste. Alors qu'à la mi-juillet, la Sarthe était en alerte canicule, le thermomètre est descendu d'un coup !"Les 20 premiers jours il a fait relativement chaud.On a eu des périodes du 3 au 8 juillet où les températures maximales dépassaient les 30 degrés.Le 18, on a eu un deuxième pic de chaleur avec un maximum du mois d'ailleurs à 35,5 degrés. Et dès le 19, on a eu un très fort refroidissement où les températures ont baissé en 24 heures de 10 à 12 degrés raconte Joël Gueusquin.A partir de cette date, les températures ont plafonné entre 20 et 25 degrés avec un ciel qui est devenu souvent couvert et c'est ce qui a donné cette impression d'une relative fraîcheur, parce que l'ensoleillement était très déficitairesur les dix derniers jours du mois. On a en gros trois quart de l'ensoleillement moyen d'un mois de juillet à cause de cette fin de mois".