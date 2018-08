On a eu l'impression de vivre un mois de juillet particulièrement chaud en Vienne et Deux-Sèvres, c'est que confirme le bilan de Météo France avec d'avantage de soleil et de chaleur mais pas de record de températures pour autant.

Poitiers, France

Il y a ce que l'on ressent et puis il y a la réalité du terrain et les chiffres de Météo France. Bon ça se confirme quand même notre sensation de chaleur sur ce mois de juillet correspond aux relevés de Météo France. En Vienne et Deux-Sèvres on a bénéficié d'un ensoleillement supérieur à la moyenne (+20%) également à une chaleur en moyenne supérieure à 3 degrés pour un mois de juillet mais pour autant sans battre les records historiques, à Niort et à Poitiers il a fait parfois plus de 35° mais c'est Saint-Maixent-L'Ecole qui détient le record de température avec 36° mais on est loin des 38 degrés à Niort en 1990 et 40 degrés de Poitiers en 1947. En revanche à part quelques orages parfois violents, il a moins plu en moyenne que sur un mois de juillet normal.