Météo : un mois de juillet tout pourri en Bretagne?

Après un printemps qui a tutoyé les records côté températures, le début de l'été est des plus pluvieux... Avec jusqu'à 60mm de pluie sur une journée dans le Nord-Finistère. Météo France explique qu'avec dix jours de pluie à la fin du mois, on a dépassé les normales de saison.

On s'attendait à un été caniculaire, avec jusqu'à 35,4 degrés à l'ombre par endroit en Bretagne au mois de juin... Et bien c'est raté! La pluie est au rendez-vous depuis plusieurs semaines. Les touristes ont adapté leurs activités, et expliquent que ça fait parti du charme de la Bretagne.

10 jours avec 50 millimètres de pluie fin juillet... jusqu'à 60 millimètres dans le pays de Morlaix!

Les 15 derniers jours ont tout de même été très humides, contrairement à ce que laissait penser la très bonne avant-saison à laquelle on a eu le droit. Pourtant, mieux vaut se réjouir du retour de la pluie, explique Marc Madec, le chef-adjoint du centre Météo France de Brest-Guipavas, "Ce qui risquait d'être problématique, c'était l'effet sécheresse. Au printemps, on était parti sur le rythme de l'année 1976. Mais ensuite on a eu des mois de mai, juin et juillet dans les normes mensuelles, donc on a rattrapé un petit peu les déficits "

Une pluviométrie supérieure au normes de saison en juillet dans le Finistère

Marc Madec détaille : "On a connu des épisodes de pluie, plutôt vers la fin de ce mois de juillet. Dix jours de pluie en moyenne à 50 mm, jusqu'à 60 mm dans le pays de Morlaix, qui en avait bien besoin! Le mois de juillet est un peu au dessus des normes de saison en terme de pluviométrie, surtout sur le nord-Finistère".