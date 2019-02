Météo : un temps printanier pour les jours à venir, jusqu'à 23 degrés dans le Sud vendredi

Le temps s'annonce radieux sur tout le pays dans les jours à venir, et même jusqu'en début de semaine prochaine. Un air de printemps va flotter sur la France, avec des températures de 6 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, et dignes d'un mois de juin par endroits dans le sud.

Il est encore trop tôt pour ranger définitivement les doudounes et les écharpes au placard, mais vous pouvez les mettre de côté pour quelques jours. Le temps s'annonce en effet radieux sur une très grande partie du pays pour les jours à venir, avec un soleil généreux sur tout le pays et des températures printanières jusqu'en début de semaine prochaine.

Soleil radieux et températures dignes d'un mois de juin par endroits

Si des gelées peuvent persister le matin dans les jours à venir, les températures seront dignes d'un mois d'avril, "parfois d'un mois de juin comme à Biarritz où il devrait faire 22 degrés vendredi", indique Patrick Gallois, prévisionniste à Météo France. Des records de douceur sont même prévisibles en Bretagne, où il devrait faire 20 degrés entre Brest et Dinard vendredi.

Si cette douceur peut se produire certaines années, c'est la durée de cette vague qui est remarquable, indique Patrick Gallois. "Le temps est très ensoleillé et doux depuis la Saint-Valentin, et cette vague va se poursuivre jusqu'à début mars. On a donc deux semaines complètes de grande douceur en février , ce qui n'est pas habituel", indique le prévisionniste.

☀️A la faveur de l'#anticyclone présent sur le pays depuis plus d'une semaine, plusieurs villes de la moitié nord présentent un #ensoleillement excédentaire assez important pour un mois de février. #soleil#meteopic.twitter.com/l9D1LP3DtO — Météo-France (@meteofrance) February 21, 2019

Grand soleil et jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales ce vendredi

Ce vendredi, le temps devrait donc rester au beau fixe, comme ce jeudi. Les brouillards et la grisaille matinaux devraient vite laisser la place au ciel bleu, sauf sur l'Alsace et la Lorraine, où quelques nuages devraient persister. Si les minimales resteront de saison, avec 1 à 5 degrés, l'après-midi, les températures vont s'envoler : il devrait faire 17 degrés à Paris, autour de 20 degrés sur le massif central, autour de 20 degrés en Bretagne où des records de douceur sont donc en vue, 21 degrés à Bordeaux et même 22 degrés à Biarritz. Perpignan devrait afficher 23 degrés. Les températures seront très printanières tout autour des Pyrénées", indique Patrick Gallois.Les températures seront de 6 à 10 degrés au-dessus des normales de saison.

Un week-end plus frais, mais qui reste printanier

Samedi, l'anticyclone va continuer à stationner au-dessus de l'hexagone. Les brumes et brouillards matinaux vont rapidement se dissiper. "Le soleil sera présent partout dans l'après-midi", indique Patrick Gallois. Les températures devraient légèrement baisser, avec des maximales qui tourneront tout de même autour de 15 degrés au nord et 17 degrés sur la moitié sud.

Dimanche, "un flux un peu plus frais arrivera d'Europe centrale", prévient Patrick Gallois, mais la journée restera très belle. Les températures devraient à nouveau remonter en début de semaine prochaine. _"_On restera au dessus des normales sur la plupart des régions", conclut le prévisionniste.