Météo : encore très froid ce jeudi, jusqu'à -5 °C prévus dans l'est

Si les températures sont très fraîches depuis le début de la semaine, elles vont encore baisser ce jeudi matin : Météo France prévoit des gelées fréquentes dans les terres, jusqu'à - 5 °C dans les Ardennes, où il a déjà fait - 4,9 degrés ce mercredi matin. Il a également fait -5,2 °C en Haute-Marne à Bourdons sur Rognon.

Si le #soleil s'impose sur quasiment tout le pays, ce #mercredi débute avec de fréquentes #gelées, parfois marquées dans l'est... #froid pic.twitter.com/jDaKwaRk25 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) April 19, 2017

A Strasbourg, il a même neigé ce mercredi !

Des gelées de 0 à -3 dans les terres, jusqu'à -5 dans les Ardennes

A l'intérieur des terres, Météo France prévoit des températures seront comprises entre 0 et -3 degrés. Il devrait faire -1 °C en Seine-et-Marne, 0 °C dans les Yvelines, ou encore -2 °C dans l'Oise. Il fera parfois jusqu'à -4 ou -5 vers les Ardennes, sur le nord-est et aux abords des massifs, notamment sur l'est du Limousin. L'après-midi, Météo-France prévoit 10 à 14 degrés près de la Manche, sur un grand quart nord-est jusqu'au Limousin, l'Auvergne et Rhône-Alpes. Il fera 14 à 17 du sud de la Bretagne au Poitou-Charentes, 16 à 19 sur les plaines du sud-ouest et le pourtour méditerranéen. Les viticulteurs du Vaucluse se préparent à ces gelées qui pourraient aller de 0 à 2 degrés ce jeudi. Dans l'Yonne, les vignerons et les maraîchers prennent aussi leurs dispositions. En Indre-et-Loire, les viticulteurs se préparent également, après avoir perdu une grande partie de leurs récoltes l'an dernier en raison de gelées tardives.

Le grand écart des températures... et des tenues

Ce qui surprend, c'est surtout l'écart entre les températures printanières, voire estivales, de la semaine dernière, et celles, très fraîches, de cette semaine, comme à Strasbourg.