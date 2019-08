MÉTÉO : un très bon début d'année pour le photovoltaïque

Poitiers, France

Les particuliers qui possèdent des panneaux photovoltaïques sur leur toit peuvent en témoigner, pour le moment l'année 2019 a été assez exceptionnelle. Même après plusieurs années de production et malgré la baisse de rendement naturelle des panneaux la revente de l'électricité aux distributeurs est bien meilleure cette année. Un rendement que confirment aussi les professionnels. Hervé Lecomte est Directeur des opérations à Sergies, (filiale de Sorégies) "On a eu un bel été jusqu'à maintenant mais globalement un très bon début d'année selon les sites et les installations on est à +5 à +8 % par rapport aux autres années d’énergies des systèmes photovoltaïques relevées. Alors la météo idéale c'est comme en avril ou juin avec des longues journées ensoleillées avec du vent pour pousser les nuages."

le silicium avec la température baisse en rendement

En revanche, trop de chaleur ne fait pas bon ménage avec la production et les épisodes caniculaires, comme celui de fin juillet plombent le rendement "On perd un peu de rendement comme n'importe quel appareil électrique et électronique qui souffre de la chaleur. Le principal composant électronique le silicium avec la température baisse en rendement de quelques pour cent, c'est à dire 5 à 6% de perte."