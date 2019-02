Météo : grand soleil et hausse des températures, le week-end sera printanier partout en France

Le temps sera ensoleillé sur toute la France ces 16 et 17 février avec des températures maximales comprises entre 10 et 19 °C par endroits. Des valeurs comparables aux moyennes d'un début de printemps.

Après la neige, le verglas et le vent, place au soleil ! Alors que des records de douceurs ont été battus ce vendredi dans la Drôme et l'Ardèche notamment (21,2°C relevés à Sablières), le week-end s'annonce printanier. Au programme : grand beau et douceur avant un retour de la pluie dans le nord-ouest du pays, dimanche soir.

Des températures printanières

La journée de samedi sera la plus belle. Selon Météo France, les matinées resteront assez fraîches mais les gelées seront moins marquées que ces derniers jours. C’est à l'intérieur des terres qu'il fera le plus froid au réveil, entre 0 et -3°C. Des Pays de-la-Loire au Grand Est en passant par les Hauts-de-France les températures avoisineront les 4°C. Il fera 8°C sur la pointe de la Bretagne et les côtes normandes et entre 7°C et 12°C sur la Nouvelle-Aquitaine et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Dans l'après-midi, le soleil réchauffera l’atmosphère. Il fera entre 12 et 16°C au nord de la Loire, 14 à 18°C au sud, et jusqu'à 19°C dans le Sud-Ouest, des températures maximales comparables aux moyennes d'un début de printemps, dignes de la fin du mois de mars voire d'avril.

Néanmoins précise Météo France, cette douceur n'a rien d'exceptionnel, "et on restera loin des records de douceur pour la période".

Les prévisions de Météo France - Météo France

Retour de la pluie dimanche

Le temps restera beau et doux dimanche excepté sur la pointe de la Bretagne où une nouvelle perturbation est attendue. Elle s'accompagnera de quelques gouttes de pluie dans l'après-midi. Toutefois, Météo France prévoit le retour de conditions anticycloniques dès mardi.

Sur l'ensemble du pays, les températures seront en légère baisse (- 4°C en moyenne), mais il fera encore très doux dans le Sud-Ouest, jusqu'à 14 °C. Prévoyez entre 8 et 12 °C au nord de la Loire et 10 à 12°C au sud dimanche après-midi.