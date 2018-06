La température, qui a monté progressivement tout au long de la semaine, atteindra des pics ce week-end partout en France. Avec une possible dépression orageuse à la clé.

Pic de chaleur dimanche, des orages possibles

Les plus fortes chaleurs sont attendues entre samedi, dimanche et lundi, du Sud-Ouest au Centre-Est. Sur ces régions, le seuil des 35 °C sera dépassé par endroits.

Samedi 30 juin, les températures maximales seront comprises entre 32 et 37 °C du Sud-Ouest au Centre-Est. Sur le pourtour méditerranéen, il fera entre 27 et 34 °C. Plus au nord, le thermomètre grimpera également pour atteindre 31 à 33 °C, excepté sur les régions les plus proches de la Manche, où la température mesurée restera comprise 23 et 29 °C.

Dimanche 1er juillet, ces dernières évolueront peu sur la moitié sud. L’air chaud gagnera en revanche du terrain sur la moitié nord, avec des maximales souvent comprises entre 31 et 34 °C. Sur les régions côtières, elles s’échelonneront entre 24 et 29 °C. En cours d'après-midi et en soirée, des orages éclateront par endroits sur l'arc atlantique et remonteront du sud-ouest jusqu'en Normandie. Il fera lourd, notamment parce que le vent qui a soufflé ces derniers jours sera tombé.

Des nuits douces, avec plus de 20°C au thermomètre

Lundi 2 juillet, le seuil des 30 °C devrait encore être très souvent atteint sur l’ensemble du pays. Les très fortes chaleurs devraient se maintenir dans le Centre-Est, avec une hausse probable des températures dans le Nord-Est. Le risque d'orages s'étendra à toute la moitié sud au fil de la journée, sauf en bord de Méditerranée où le soleil restera roi.

Durant tout le week-end, la chaleur du jour se muera en douceur la nuit, avec des températures minimales supérieures à 20 °C.