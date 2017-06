Météo : une semaine de forte chaleur à Bordeaux et en Gironde

Des pics jusqu'à 34 degrés mercredi ou 33 dimanche prochain, c'est une chaude semaine qui a débuté à Bordeaux et en Gironde. Si vous craignez la chaleur, sachez que les températures seront beaucoup plus supportables la nuit.

Les amateurs de chaleur vont être servis. Après un week-end déjà ensoleillé et chaud où l'on atteint 32 degrés sous abri dimanche, c'est une nouvelle semaine estivale qui a débuté. Après la grisaille matinale, le soleil est revenu sur Bordeaux où la température a grimpé jusqu'à 27 degrés ce lundi après-midi. Ces niveaux élevés de températures vont se poursuivre au moins jusqu'à dimanche prochain avec des pics qui devraient nous inciter à faire de la recherche d'ombre une priorité. Météo France annonce ainsi 34 degrés mercredi après-midi et 33 degrés dimanche. Les journées les plus fraîches laisseront atteindront quand même les 26 degrés jeudi et vendredi. Les nuits en revanche devraient offrir un répit avec des températures qui devraient être comprises entre 17 et 21 degrés. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on ne pourra pas parler de canicule sur la Gironde.