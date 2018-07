Bourgogne, France

Météo-France prévoit des jours chauds dans les quinze prochains jours. Rien que lors de la semaine du 23 au 29 juillet, les températures pourraient atteindre 38°c à Auxerre vendredi 27 juillet. Cette même journée, le thermomètre pourrait également atteindre 35°c à Nevers.

Les très fortes chaleurs concerneront l'ensemble du pays et l'on devrait approcher les seuils de canicule en deuxième partie de semaine. Une dégradation orageuse est attendue le week-end des 28 et 29 juillet avant d'autres vagues de chaleur pour le mois d'août, notamment la semaine du 30 juillet au 5 août.

Des conseils de bon sens pour éviter le coup de chaud

En cas de fortes chaleurs, il est recommandé de boire beaucoup (au moins 1,5 litre d'eau par jour), de ne pas boire d'alcool et de manger en quantité suffisante. Il faut bien évidemment éviter de sortir aux heures les plus chaudes et d'éviter aussi les efforts physique. Si possible, passer deux ou trois heures dans un endroit frais (climatisé) comme un supermarché, un cinéma ou une bibliothèque. Pour maintenir sa maison au frais, fermer les volets durant la journée et se mouiller le corps plusieurs fois par jour permet aussi de faire baisser la température corporelle.