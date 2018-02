Selon les prévisions de Météo France, la France, et surtout la moitié nord, va connaître un épisode de froid particulièrement notable à partir de dimanche, et au moins jusqu'à mardi, à cause d'une masse d'air froid venue de Russie.

Ne rangez pas vos doudounes trop vite. Un courant d'air froid se rapproche de la France, occasionnant des températures qui se rafraîchissent déjà dans la semaine, avant d'atteindre un niveau particulièrement bas à partir de dimanche, et au moins pour les journées de lundi et mardi. Dans le nord de la France, et jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes, les températures seront en moyenne de 8°C en dessous des normales de saison.

Un courant d'air qui vient de Russie

Ce phénomène s'appelle, dans le jargon des métérologistes, un "Paris-Moscou". C'est une masse d'air froide venue directement de Russie qui provoque ces températures particulièrement basses. Et selon François Jobard, prévisionniste à Météo France, cette masse d'air est "probablement la plus froide à cette période de l'année depuis 2005".

Des températures ressenties glaciales à cause de vents d'est à nord-est

"En nocturne, on observe des températures de -5 à -10°C selon les zones", précise François Jobard. Des températures très froides, certes, mais pas non plus polaires. Sauf qu'à cela s'ajoute des vents d'est à nord-est, qui vont provoquer des températures ressenties encore plus froides, "de 5 à 10°C en moyenne". Faites le calcul, ça peut donner, par endroits, des températures ressenties de -10 à -20°C.

Du soleil sur presque tout le pays

La bonne nouvelle, c'est que ces vents d'est sont généralement secs. Ce froid intense s'accompagnera donc de soleil sur la quasi-totalité du territoire, même s'il "faudra surveiller de possibles épisodes neigeux en début de semaine", souligne François Jobard, "notamment sur les régions méditerranéennes". De plus, ce froid devrait persister jusqu'à la fin du mois.