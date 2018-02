Retour du froid sur le nord de la France ce dimanche, puis sur l'ensemble du territoire en début de semaine. Lundi, mardi et mercredi, les températures prendront un caractère beaucoup plus hivernal.

Les températures de l'après-midi seront souvent comprises entre 2 et 5°C. Elles resteront un peu plus élevées près de la Méditerranée. Les gelées nocturnes seront quasi généralisées avec des valeurs comprises entre -3 et -6°C sur de nombreuses régions.

La Préfecture du Pas-de-Calais enclenche le plan grand froid

Après la baisse continue des températures annoncée à partir du dimanche 4 février, la Préfecture du Pas-de-Calais déclenche le niveau 1 du plan grand froid et invite tous les opérateurs départementaux à se mobiliser.

Pour les sept équipes mobiles des SAMU sociaux, cela signifie d'aller chaque soir à la rencontre des personnes pour leur proposer un hébergement. Le niveau 1 du plan grand froid offre 212 places d'hébergement d'urgence supplémentaires, tout au long de la période hivernale : du 1er novembre au 31 mars.

Lundi, la neige attendue dans la Drôme et en Ardèche

Une perturbation va remonter du sud dans la nuit de dimanche à lundi et donner des flocons sur les deux départements de la Drôme et de l'Ardèche. Météo France évoque une couche de 5 à 10 centimètres de neige en Vallée-du-Rhône.

Le thermomètre va descendre jusqu'à -6°C en Dordogne

Le département va être traversé par un flux venu du nord-est de l'Europe. Conséquence : des températures très basses, jusqu'à -6 degrés jeudi, au lever du jour. Un épisode neigeux est même attendu pour le début de semaine.