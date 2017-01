Météo : vague de froid attendue la semaine prochaine

Dès ce week-end, les températures vont fortement baisser selon les prévisions météo pour descendre par endroit jusqu'à -20 degrés. Un froid qui pourrait durer, notamment dans le Centre et l'Est.

Une chute des températures qui pourrait atteindre 10 à 15 degrés en une semaine s'enclenche ce week-end, selon les prévisions des instituts météorologiques. Est-ce le début d'une véritable vague de froid sur la France ? En tout cas, froid et neige seront au rendez-vous.

Plus calme, mais plus froid

Après la phase de tempête, le temps doit se calmer samedi et dimanche, même si le vent continuera à souffler fort en Méditerranée et que la neige tombera encore sur l'ensemble des massifs d'après Météo France. " La semaine prochaine, le temps sera plus calme mais le froid fera son retour par le nord-est. Les températures minimales devraient s’échelonner entre -5 et -10°C, voire bien moins localement sur les sols enneigés et dans le Nord-Est", détaille Météo France.

De nombreuses régions, à l’exception des littoraux atlantiques et méditerranéens, connaîtront des journées sans dégel dès le mardi 17 - Météo France

Vague de #froid sur la France la semaine prochaine: les températures baissent à partir de lundi

➡Tenez-vous informés https://t.co/COdIvKFnOe pic.twitter.com/jpoxonmZPl — Météo-France (@meteofrance) January 13, 2017

Glacial et durable

Et ce froid pourrait perdurer au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine, accentué par un vent de nord-est, selon Météo France et La Chaîne Météo qui précise que "les températures pourraient descendre jusqu'à -20 degrés à proximité du Jura". C'est le Centre et l'Est que le froid devrait être le plus glacial et le plus durable. Cet air très froid vient tout droit de Sibérie.

À LIRE AUSSI :

Un froid polaire attendu en Isère la semaine prochaine

La Loire et la Haute-Loire touchées par une vague de froid la semaine prochaine

Neige en plaine et températures polaires attendues en Pays de Savoie

La dernière vague de froid recensée date de 2012.