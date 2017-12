EN DIRECT - Météo : il neige sur le Var et les Bouches-du-Rhône, en vigilance orange neige-verglas

Le Var et les Bouches-du-Rhône sont placé en vigilance orange neige-verglas jusqu'à ce samedi après-midi. La neige a commencé à tomber dans la nuit. Le point sur la situation en Provence.

Météo France a placé vendredi quatre départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en vigilance orange à la neige et au verglas jusqu'à ce samedi en début d'après-midi : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var.

Il neige depuis le milieu de la nuit. L'épisode devrait se poursuivre jusqu'en fin de matinée ce samedi, avec un fort mistral dans les Bouches-du-Rhône, renforçant la sensation de froid.

Dans les Bouches-du-Rhône

Les neiges ont gagné ce samedi matin une grande partie des Bouches du Rhône, jusqu'à la région aixoise et l'étang de Berre. Le front progresse vers l'ouest et la vallée du Rhône.

Un manteau blanc recouvrait la ville d'Aix-en-Provence au lever du jour et les chutes de neige gagnaient les quartiers nord de Marseille vers 7h30. Jusqu'à 10 cm sont attendus à l'est d'une ligne Aix/Marseille.

La préfecture des Bouches-du-Rhône appelle les habitants à la vigilance.

Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), ce samedi matin - Gérard Gdkian / Facebook

Dans le Var

Plus de 20 cm sont déjà tombés sur Var, du jamais vu depuis 15 ans. Entre 10 et 25 centimètres sont attendus sur l'ensemble de l'épisode dans le département. Sur le littoral, il pleut.

Le phénomène devrait se tasser en fin de matinée, mais le manteau neigeux devrait tenir au sol. Attention donc au verglas.

La préfecture du Var appelle les automobilistes à la plus grande prudence.

Tourves (Var), ce samedi au petit matin - Christophe Scarabelli / Facebook

Prudence sur les routes

Des restrictions de circulation sont en place : les poids lourds sont interdits sur l'A8, sur l'A50 et l'A52, ainsi que sur la RDN7 entre Var et Bouches-du-Rhône. L'A50 est interdite à tous les véhicules au niveau d'Aubagne pour éviter la montée de La Bédoule.

La circulation est difficile en Provence à cause de la neige, et surtout du verglas. Les difficultés sont particulièrement importantes sur l'A51, entre Aix et Bouc-Bel-Air, où on circulait ce samedi matin sur une seule voie, et sur l'A8 à hauteur de Brignoles, où des camions, qui ne respectent par l'interdiction de circuler, se sont mis en porte-feuille au Cannet-des-Maures.

Le réseau secondaire est également encombré dans la région. Les chaines sont obligatoires sur les routes du Var. Les autorités vous invitent à éviter tout déplacement.

Transports à l'arrêt, écoles fermées, vols maintenus

Les quelques établissements scolaires habituellement ouverts le samedi dans les Bouches du Rhône sont tous fermés. Le service de transports scolaires n'est pas assuré sur l'ensemble du territoire du Pays d’Aix.

Tous les vols sont maintenus à l'aéroport Marseille Provence.

