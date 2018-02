Météo France a placé mercredi 58 départements en vigilance orange neige-verglas parmi lesquels la Vendée et la Loire-Atlantique.La Région Pays de la Loire suspend tous les transports par autocar jeudi.

Nantes, France

Face aux risques de chutes de neige et de pluies verglaçantes prévues dans la nuit de mercredi à jeudi, Météo France a placé mercredi tous les départements de la région Pays de la Loire en vigilance orange depuis 16 heures et jusqu'à jeudi en matinée. Les prévisionnistes s'attendent à des flocons jusque sur le littoral où la couche pourrait attendre 2 à 3 centimètres, plus sur les collines du bocage vendéen. En Loire-Atlantique, la préfecture annonce 3 à 5 cm de neige.

Des pluies verglaçantes en fin de nuit

Cet épisode neigeux de courte durée pourrait être remplacé en fin de nuit par un rapide passage de pluie verglaçante, la prudence est donc de mise. D'ores et déjà, le Conseil régional des Pays de la Loire a suspendu jeudi toutes ses lignes régulières d'autocar (hormis en Mayenne), des opérations de pré-salage des chaussées débutent dès 19 heures mercredi à Saint-Nazaire et sur les routes la vitesse est limitée à 80 km/h jusqu'à demain pour les véhicules de plus de 7,5 t.