Météo : vigilance jaune "grand froid" la nuit prochaine dans le Cantal et la Haute-Loire

Les températures vont descendre très largement en dessous de zéro dans la nuit de mercredi à jeudi dans la moitié sud de l'Auvergne. Jusqu'à - 4° en plaine et - 8° sur les reliefs de la Haute-Loire. Prudence sur les routes.

Prudence si vous circulez dans le Cantal et la Haute-Loire la nuit prochaine

Auvergne, France

Météo France a placé la nuit prochaine en vigilance jaune "Grand-Froid" dans huit départements, dont le Cantal et la Haute-Loire. Les températures minimales varieront de -8 à -6° sur le relief de la Haute-Loire et de -4 à -2° dans les plaines et les vallées altiligériennes.

2/2 Météo France - nuit prochaine [Vigilance jaune Grand-Froid]

Températures minimales sur le relief de -8 à -6° et de -4 à -2° dans les plaines et les vallées.

Si vous devez prendre la route, soyez prudentshttps://t.co/e46j4lcyBRpic.twitter.com/pFkyouA6ow — Préfet de la Haute-Loire (@Prefet43) January 2, 2019

Selon les prévisions de Météo France, il va pleuvoir localement en 1ère partie de nuit. Les pluies cesseront pour des éclaircies. Le vent de Nord à Nord-Ouest soufflera fort (65km/h) sur le plateau du Devès. Des brouillards givrants se formeront en 2eme partie de nuit. Des conditions climatiques qui peuvent rendre la conduite délicate dans de nombreux secteurs auvergnats. Soyez donc très prudents si vous devez prendre la route.