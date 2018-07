Un épisode pluvieux et orageux très actif affecte les Bouches-du-Rhône et le Var ce lundi 16 juillet. Météo France a placé les deux départements en vigilance orange pluie-inondation et orages jusqu'à 19 heures.

Provence, France

Ce lundi 16 juillet, Météo France a placé les Bouches-du-Rhône et le Var en vigilance orange pluie-inondation et orages jusqu'à 19 heures. L'épisode pluvieux et orageux est particulièrement intense. Il a quitté la rade du Vieux-Port et il se déplace vers Toulon en longeant le littoral. Marseille a été fortement touché, surtout dans ses quartiers Sud et dans les Calanques. La Côte bleue a également été balayée par les orages, notamment sur le littoral avec des cumuls de l'ordre de 50 mm, comme dans les Calanques.

La ligne orageuse se maintient sur le littoral, entre Cassis et Toulon, avec des pluies intenses et de la grêle. Quelques orages ont déjà éclaté dans les Bouches-du-Rhône, entre Istres et Apt, mais sans donner lieu à de forts cumuls de précipitations.

Les orages se déplacent vers l'est et les Alpes-Maritimes

La pluie persiste, mais avec des intensités affaiblies sur Marseille et sa région. Au cours de l'après-midi ce lundi, l'activité orageuse se déplace vers le Var et les Alpes-Maritimes en touchant plus particulièrement la zone de la côte. Quelques orages remontent aussi dans les terres, jusque dans le Verdon. Grêle, fortes rafales de vent et pluies sont attendus. Parfois entre 30 et 50 mm de cumuls en moins de deux heures.

En fin d'après-midi, les orages devraient peu à peu disparaître des Bouches-du-Rhône puis du Var en s'échappant vers la Méditerranée par les Maures et l'Esterel.