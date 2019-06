Métropole grenobloise : une application pour calculer le potentiel solaire de votre maison

Grenoble, France

La métropole de Grenoble (Isère) vient de lancer une application pour savoir si cela vaut le coup d'installer des panneaux solaires sur votre toit. "Métrosoleil" permet d'accéder au cadastre solaire et de calculer le potentiel solaire de chaque toit, rue par rue, maison par maison, copropriété par copropriété.

Une simulation financière très précise est ensuite délivrée pour l'installation de panneaux et un renvoi, si accepté, vers des entreprises locales partenaires. La démarche est gratuite et anonyme, il n'y aura pas de démarchage commercial après la simulation.

L'ombre des arbres, de la montagne et des immeubles, prises en compte

Concrètement, quand on entre son adresse dans la barre de recherche, le logiciel nous indique combien de mètres carré de notre toit sont exploitables, avec une échelle de couleur, du jaune vif au marron, en fonction du potentiel.

L'outil permet de calculer le nombre de mètres carré exploitables. - © Capture d'écran - www.lametro.fr

L'orientation, l'inclinaison du toit, l'ombre des montagnes, des immeubles et des arbres autour, sont également pris en compte. Une simulation du prix de l'installation et sa rentabilité nous est ensuite proposé, que ce soit pour produire de l'eau chaude ou de l'électricité.

Un devis est ensuite proposé à titre indicatif à l'habitant. - © Capture d'écran - www.lametro.fr

Un marché à la peine

Cet outil permet de "redonner confiance" au propriétaire, d'après un professionnel installé à Tullins. "L'énergie solaire a beaucoup souffert de contre-coups liés à de nombreuses malfaçons faites par des entreprises 'éco-délinquantes' qui ont sévi depuis que le solaire se développe en France. Des informations rationnelles sont apportées avec cet outil", explique Emmanuel Coulon de chez "Watt & Home".

Les entreprises sérieuses qui restent dans la filière subissent toujours cette image qui colle à la peau" — un installateur de panneaux

C'est une moyenne des 30 dernières années d'ensoleillement qui a été faite pour dessiner cette carte "Métrosoleil". "On a 2.090 heures par an de soleil dans la métropole grenobloise, quasiment plus qu'à Toulouse et que d'autres métropoles plus au sud", indique Christophe Ferrari.

Des simulations au cas par cas, de Seyssins à Meylan, explique ce professionnel des panneaux solaires.

"Sachons profiter du soleil pour le plaisir et pour vraiment passer à la transition énergétique", ajoute le président de la métro qui rappelle que l'ambition de la collectivité est de multiplier par six la production d'énergie électrique photovoltaïque sur son territoire d'ici 2030.