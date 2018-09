Metz, France

Aller à l'école à dos d'âne... Ce n'est pas une vieille carte postale, ça se passe bien en 2018, dans le quartier Vallières de Metz.

Depuis le début de la semaine (et jusqu'à vendredi), les enfants scolarisés à l'école des Hauts de Vallières peuvent se rendre en classe à pied, accompagnés de Ferdinand et Gaston, les ânes du jardin partagé du CPN Coquelicots (Comprendre et Protéger la Nature). Ce sabot bus est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité.

Les mascotte des écoliers

Le départ est donné chaque matin à 8h30 devant le jardin partagé, et à voir le nombre d'enfants et de parents qui se joignent à ce transport scolaire original, l'opération est un beau succès. Il faut dire que Ferdinand et Gaston se laissent caresser de bonne grâce. "Tous les enfants les connaissent, s'amuse Hugues Varachaud, le responsable de l'association, ils sont les mascottes du quartier."

Ferdinand et Gaston sont les mascottes du quartier de Metz-Vallières © Radio France - Clément Lhuillier

Les ânes portent les sacs, et les écoliers petits et grands peuvent se relayer avec les animateurs pour leur tenir la bride. Eliott, le coordinateur jeunesse en profite pour leur expliquer le comportement des animaux, leur alimentation... Une manière ludique d'allier la sensibilisation à un mode de déplacement doux, et à la préservation de l'environnement.

En milieu urbain, on est encore un peu coupé de la nature, de la terre sur laquelle on vit. C'est important de retrouver ce contact la (Anne Frey, animatrice au CPN Coquelicots)

Un moment de partage pour les habitants

Le sabot bus est aussi un beau moyen de créer du lien social au sein de ce quartier, où se côtoient les grands immeubles sociaux et des secteurs plus résidentiels.

Ça permet à des gens des très proches, mais éloignés socialement et culturellement de partager un moment commun (Hugues Varachaud, responsable de l'association CPN Coquelicots)

Des parents conquis imaginent même proposer aux habitants d'aller faire leurs courses avec les ânes. Quand aux enfants, ils en redemandent : il parait même que les arrêts fréquents de Ferdinand et Gaston pour brouter sont une excuse valable pour arriver en retard à l'école !

Et pour faire connaissance avec les ânes, le CPN Coquelicots organise une promenade à travers le quartier de Vallières, samedi 22 septembre, à partir de 14h.