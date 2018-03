L'agglomération de Metz-Métropole lance une vaste étude auprès de ses habitants pour connaître leurs habitudes et leurs attentes en matière de tri. Etat des lieux avec Julien Pillet, responsable prospectives et réduction des déchets.

Metz, France

524 kg par an. C'est le poids des déchets produits par chaque habitant de Metz-Métropole. Un chiffre qui se situe dans la moyenne des agglomérations de même taille. Pas de quoi pourtant s'en satisfaire pour Julien Pillet, responsable prospectives et réduction des déchets au sein de la collectivité, qui concède que "des déchets, on en produit toujours trop."

Limiter en amont, la production de déchets ménagers

Rassurons-nous, une grande partie de ces déchets est triée. Chaque personne recycle par exemple annuellement 57 kg d’emballages papier, et 27 kg de verre. Dans un territoire aussi vaste et varié que Metz-Métropole, qui compte 235.000 habitants, les habitudes, ne sont pas les mêmes. "On a l’habitude de dire que les personnes qui vivent à la campagne trient mieux que les habitants des centres urbains. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vertueux", précise Julien Pillet. Le manque de place pour disposer de plusieurs poubelles, en ville, est souvent le frein principal. Il existe donc des solutions, des habitudes à prendre pour limiter, en amont sa propre production de déchets : privilégier tant que possible les achats en vrac, réutiliser des emballages...

Il faut toujours tendre à produire le moins de déchets possible

Pour définir sa politique en terme de gestion des déchets ménagers, Metz-Métropole a donc lancé, le 19 mars, une consultation auprès de sa population. Jusqu'au 8 avril, chaque habitant est invité à donner son avis sur ces actions et ainsi participer à la réduction des déchets. Le résultat de cette enquête permettra d'établir Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), d'une durée de 6 ans, sur la période 2018-2023.