Lorraine : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour plusieurs communes

Une dizaine de communes de Meurthe-et-Moselle et des Vosges bénéficient de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle après la sécheresse de la fin d'année 2018.

Lorraine, France

Les préfectures de Meurthe-et-Moselle et des Vosges annonce ce vendredi que 11 communes du département sont reconnues en état de catastrophe naturelle après la sécheresse de l'année 2018.

Les sinistrés ont 10 jours pour se déclarer auprès de leur assurance

Plus précisément, cet état concerne "les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols" entre les 1er juillet et 31 décembre 2018.

Les communes concernées en Meurthe-et-Moselle :

Bouxières-Aux-Dames

Champigneulles

Domptail-en-l'Air

Drouville

Jarville-La-Malgrange

Ludres

Manoncourt-en-Woevre

Pont-à-Mousson

Velle-sur-Moselle

Vézelise

Villerupt

Les communes concernées dans les Vosges :

Escles

Juvaincourt

Rainville