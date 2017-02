Meurthe-et-Moselle : la fédération des chasseurs offre le permis aux novices

Comment recruter de nouveaux chasseurs et stopper l'érosion des effectifs en Meurthe-et-Moselle (-2% par an) ? Forte de 6.800 adhérents, la fédération lance le permis à 0 euro.

Malgré ses 6.800 adhérents, la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle cherche à renforcer ses effectifs. Et pour cause, la France perd chaque année 2% de ses chasseurs. Une lente érosion pas sans conséquence et que la fédération veut stopper pour empêcher également la prolifération de certaines espèces comme les sangliers. La fédération départementale a donc lancé "le permis à zéro euro" sur toute l'année 2017. Explications.

Plusieurs centaines d'euros d'économie

Pour regagner des adhérents, la fédération a décidé de financer du début à la fin la formation et le passage de l'examen aux futurs chasseurs. Une fois le sésame en poche, le nouveau chasseur sera dirigé vers un territoire proche de chez lui et pourra chasser gratuitement pendant un an. Un vrai cadeau estime Roméo Ridert, le directeur de la fédération de chasse de Meurthe-et-Moselle :

La formation coûte une centaine d'euros, la validation annuelle coûte de 150 à 450 euros et l'accès à un territoire de chasse va de plusieurs centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros."

Et ça marche selon Roméo Ridert. De nombreux quadras, quinquagénaires et des femmes rejoignent la fédération :

On a beaucoup de gens qui ont fini de payer leur maison, de s'occuper des études des enfants, des gens qui faisaient du rugby ou du football et qui n'ont plus les moyens physiques, mais qui veulent retrouver un espace de convivialité."

Pour plus de renseignements, retrouvez les modalités d'inscription sur le site de la fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle.