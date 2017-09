Ouragan Irma : à Miami, "On a fait des réserves d'eau et de nourriture pour tenir trois ou quatre jours"

Après avoir fait 18 morts et dévasté plusieurs îles des caraïbes, l'ouragan Irma s'apprête à toucher la Floride et Miami, dans la nuit de samedi à dimanche. Julien Baldacchino, journaliste à France Bleu, est en vacances à Miami. Il raconte comment il se prépare à affronter l'ouragan.

Après avoir fait au moins 18 morts et dévasté plusieurs îles des Caraïbes, l'ouragan Irma s'apprête à toucher la Floride et Miami, dans la nuit de samedi à dimanche. Julien Baldacchino, journaliste à France Bleu à Paris, est en vacances à Miami. Jeudi, il a dû évacuer son hôtel de Miami Beach. Il séjourne désormais dans un autre hôtel, en retrait de la mer, en dehors de la zone inondable, tout près de l'aéroport. Il raconte comment il s'apprête à affronter l'ouragan.

On a donc été évacués de Miami Beach, on a trouvé un autre hotel juste à côté de l’aéroport (VRAIMENT juste à côté) pic.twitter.com/DA4RsdPOCH — Julien Baldacchino (@Gubalda) September 7, 2017

Un hôtel rassurant

Julien se sent plutôt à l'abri dans l'hôtel ou il dort depuis jeudi soir. "Lors de nôtre arrivée, l'hôtel nous a expliqué où étaient les salles communes où l'on pouvait se réfugier, des salles sans fenêtres avec un générateur pour avoir de la lumière. On sait que lors du passage de l'ouragan, ça va être compliqué nerveusement, mais on est rassurés, et on sait aussi qu'on n'est pas dans la situation la plus difficile", explique-t-il.

L’hôtel où nous sommes nous permet de nous sentir safe, il y a une pancarte qui explique tout ce qu’ils ont prévu en cas d’ouragan — Julien Baldacchino (@Gubalda) September 7, 2017

Réserves de nourriture

"Nous avons fait des réserves d'eau et de nourriture", explique Julien."Nous avons acheté des packs de petites bouteilles d'eau, et des barres chocolatées protéinées. On a de quoi tenir trois ou quatre jours."

Des quartiers déserts

Partout dans la ville, "il n'y a plus grand chose dans les magasins", explique Julien. Dans la zone de Miami Beach, qui a été évacuée, tous les restaurants et les bars sont fermés. L'ambiance générale est assez étrange dans la ville : "Nous sommes allés nous promener dans le quartier cubain, d'ordinaire très touristique. C'était très particulier, tout était désert. Nous étions les deux seuls touristes dans le coin." Les habitants des zones non évacuées, eux, calfeutrent les fenêtres de leur logements avec des plaques de bois.

Et pendant ce temps en ville, les commerces se sont préparés pic.twitter.com/vM8OYBAiAE — Julien Baldacchino (@Gubalda) September 7, 2017

La plupart des maisons sont barricadees. La plupart ont des fenêtres "anti-ouragans". Les rues sont désertes, c'est assez étrange. pic.twitter.com/hFtZHJSE98 — MéLeBe (@M_Le_B) September 7, 2017

Des files d'attente interminables pour des sacs de sable

Tous les habitants encore présents dans la ville se ruent sur les sacs de sable distribués par la mairie : "Les files d'attente sont interminables pour récupérer ces sacs de sable, qui vont servir à bloquer les portes des maisons, explique Julien.

Impossible de quitter Miami pour Paris dans l'immédiat

Julien n'a pas pu quitter Miami plus tôt dans la semaine, les vols pour Paris étant tous pleins ou annulés. Il a cherché à rejoindre New York pour prendre un vol pour Paris, mais là aussi, les vols sont tous pleins, ou à des prix exorbitants. Mais son assureur lui a trouvé un vol de retour qui devrait quitter la ville mercredi prochain.

Bon, une bonne chose : notre assurance nous avait planifié un vol retour qui fut annulé, il est reporté mercredi. On a une date de retour. — Julien Baldacchino (@Gubalda) September 8, 2017