Mobilisation pour une Durance "sécurisée, salubre et vivante"

Le Collectif l'Eau Vive qui regroupe une vingtaine d'associations lance une pétition pour que la Durance soit enfin sécurisée, accessible et propre.

"La Durance est en mauvais état et ce n'est pas acceptable." C'est le cri du cœur du Collectif l'Eau Vive qui regroupe une vingtaine d'associations. Elles lancent ce dimanche une pétition pour demander "le respect des lois qui garantissent le Droit à un Environnement de Qualité". Au centre de leur combat : la pollution, le manque de biodiversité ou l'insécurité de la Durance, cette rivière qui traverse ou longe cinq des six départements de la région PACA.

La sécurité de la Durance est primordiale selon les membres du Collectif. D'après René Bénédétto, représentant de l'association l'Etang Nouveau, "il faut se doter d'un réseau d'alarmes sonores et visuelles pour avertir des montées brutales de l'eau dues aux barrages hydroélectriques". Autres exigences : "Nous demandons l'arrêt des constructions de digues et de bâtiments dans le lit majeur de la Durance", des constructions jugées "dangereuses et polluantes" par le Collectif.

Exploiter le potentiel de la Durance

"La Durance a un vrai potentiel touristique, il faut savoir en profiter" selon René Bénédétto qui poursuit : "Si la Durance était sécurisée, et si son eau n'était pas en partie détournée, on pourrait développer des sports comme le canoë ou le rafting : mais aujourd'hui on ne créé par les conditions qui permettraient cette mise en valeur."

Pour René Benedetto, il y a "urgence à agir", d'autant plus que la Durance est une ressource incontournable dans notre région puisque cette rivière fournit 75 % de l'eau consommée en PACA.