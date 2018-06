Mobilité durable : Strasbourg, Nantes et Paris parmi les villes les mieux notées par Greenpeace

Par Céline Rousseau, France Bleu Alsace, France Bleu Elsass et France Bleu

Strasbourg, Nantes et Paris sont les villes les plus volontaristes en matière de réduction de la pollution liée aux transports, selon une étude de Greenpeace publiée mardi. Marseille et Nice arrivent en bas de classement.