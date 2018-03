Le CNRS et le Muséum national d'histoire naturelle dans un communiqué s'alarment estimant que "ce déclin atteint un niveau proche de la catastrophe écologique". En zones agricoles, les populations d'oiseaux ont perdu en moyenne un tiers de leur effectif en 15 ans, montrent les relevés conduits depuis 1989 par le "Suivi Temporel des Oiseaux Communs" (Stoc), qui, au sein du Muséum, surveille aussi la situation des villes et forêts.

Des espèces comme l'alouette des champs, la fauvette grisette ou le bruant ortolan, ont perdu un individu sur trois en quinze ans; la linotte mélodieuse est à - 68% depuis 1989.

Selon la Ligue de Protection des oiseaux Alsace (LPO)

Alexandre Gonçalves, chargé de mission précise que les causes sont ici les mêmes: La monoculture dans de grandes parcelles qui ne peuvent accueillir les oiseaux et l'utilisation de produits chimiques.

De gros oiseaux comme le busard cendré ont disparu en Alsace dès les années 70.

" On va bientôt se retrouver avec des printemps sans alouette des champs qui est notre oiseau fétiche dans les milieux agricoles et qui ne chantera plus car elle n'aura plus rien pour se nourrir et se reproduire".